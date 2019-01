Crédits à la consommation : ce que vous pouvez gagner avec un rachat de crédits

Un couple, dont un membre est en CDI avec 1.300 euros de revenus par mois et l'autre en CDD avec 1.488 euros de revenus par mois. Ils ont quatre enfants à charge et perçoivent en outre 467 euros d'allocation et 202 euros d'APL.





Ils ont souscrit un crédit immobilier à hauteur de 800 euros par mois. Entre-temps, le poste du parent en CDD a été supprimé et le ménage vit donc avec un seul revenu. Ils ont pioché dans leurs réserves pour couvrir la perte de revenus et payer différents prêts déjà souscrits pour l'électroménager, le mobilier, le véhicule, le multimédia et les travaux.





Le montant total des crédits rachetés est de 48.300 euros. Les mensualités des différents crédits atteignaient 1.430 euros. Elles sont regroupées en une seule mensualité de 443 euros (nouveau crédit proposé au taux de 4,51% en 144 mois). L'économie mensuelle est donc de 987 euros.