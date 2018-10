Crédits immobiliers en ligne : taux, démarches, contreparties, que valent ces offres ?

Mais que valent les offres des banques en ligne ? "Elles proposent généralement des taux plus compétitifs que les banques traditionnelles", assure à LCI Guillaume Clavel, président du comparateur de banques Panorabanques. "Le crédit immobilier est un produit d'appel permettant à toutes les enseignes de capter les jeunes clients bankable. Mais celles en ligne sont surtout intéressantes pour ceux qui soumettent des dossiers simples, sans prêt relais ni prêt à taux zéro, et sont de toute façon autonomes sur Internet", prévient-il.





Tant que les dossiers ne présentent aucune complexité, donc, les banques en ligne sont plus avantageuses que la moyenne du marché. Concrètement, que ce soit pour une durée d'emprunt de 15 ans, 20 ans ou 25 ans, les taux les plus compétitifs proposés sont environ 0,4 point en-dessous du marché, selon les données compilées début octobre par le site spécialisé Cbanque (pour un couple de 30 ans gagnant 7.000 euros par mois à deux et empruntant 200.000 ou 225.000 euros).





Exemples (hors assurance) :

• Sur 15 ans : 0,98% chez Boursorama banque, contre 1,38% pour la moyenne du marché. Les autres enseignes en ligne sont de toute façon en dessous du taux moyen : 1,04% chez fortuneo, 1,06% chez ING Direct, 1,22% chez BforBank.

• Sur 20 ans : 1,22% chea ING direct, contre 1,61% pour la moyenne du marché. Les autres banques en ligne : 1,28% chez fortuneo et chez Boursorama banque, 1,49% chez BforBank.

• Sur 25 ans : 1,40% chez Boursorama banque, contre 1,82%pour la moyenne du marché. Les autres banques en ligne : 1,43% chez fortuneo, 1,63% chez ING direct, 1,67% chez BforBank.





A noter : parmi les banques en ligne, Hello Bank !, filiale de BNP Paribas, propose des prêts immobiliers dans les mêmes conditions que sa maison-mère. Quant à Monabanq et la nouvelle venue Orange Bank, elles n'en proposent pas (encore). Ces deux enseignes se limitent pour le moment aux crédits à la consommation ou aux prêt affectés à des travaux pour un montant maximum de 10.000 euros.