Crémant: un vin pétillant de la Loire pour les fêtes

Le marché du vin pétillant est actuellement en plein essor. Les vignerons produisent de plus en plus de crémant, qui est une boisson aux fines bulles avec un côté fruité. Les consommateurs l'apprécient pour son goût singulier et doux, mais surtout pour son prix et sa qualité. Ce qui fait du vin mousseux, le choix tout indiqué de la boisson des fêtes.



