Creuse : La Boutique Creusoise fait l'unanimité

Même si les soldes d'hiver touchent à leur fin, La Boutique Creusoise est une entreprise florissante où les clients affluent tout au long de l'année, depuis 42 ans. Beaucoup n'hésitent pas à venir de loin pour faire du shopping. Ils apprécient tout particulièrement l'accueil des vendeuses, les conseils qu'elles donnent et l'aide dont elles font preuve pour ce qui ferait le bonheur des clients. Les prix y sont d'ailleurs très attractifs. La longévité de cette boutique vient aussi du fait qu'elle effectue des retouches vestimentaires et des livraisons gratuites.



