Salariés, votre bulletin de salaire change en janvier : on vous aide à vous y retrouver

• La ligne Assurance maladie (décembre) avec un taux de 0,75% et un montant à déduire de 14,7 euros correspond à la ligne Sécurité sociale-Maladie invalidité décès (janvier), avec un taux nul et un montant nul n'apparaissant plus.

• La ligne Assurance chômage (décembre) avec un taux de 2,40% et un montant à déduire de 45,01 euros correspond à la ligne Chômage (janvier) avec un taux de 0,95% et un montant à déduire de 17,82 euros. A noter : cette cotisation sera nulle à partir d'octobre.

• La ligne CSG déductible (décembre) avec un taux de 5,10% et un montant à déduire de 99 euros correspond à la ligne CSG imposable à l'impôt sur le revenu (janvier) avec un taux de 6,80% et un montant à déduire de 132 euros. A noter : CSG "déductible" est synonyme de GSG "non imposable à l'impôt sur le revenu".





Notez enfin que "certains logiciels de paie ne font plus apparaître les charges patronales. Donc la ligne concernant les cotisations d’assurance maladie pourrait ne pas apparaître dans la mesure où la cotisation salariale est nulle", prévient Patrick Bordas.