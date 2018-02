"J'ai pas le temps" (ou l'inspiration) : ces applis vous livrent de bons repas à cuisiner

L'originalité de Simple et Bon c'est de pouvoir choisir sa recette avant de faire ses courses et non l'inverse. "Comme tout le monde, j'en avais marre de passer mon samedi matin à faire le marché et de faire toujours les mêmes plats par manque d'inspiration, du coup j'ai pensé à ce système", explique à LCI le fondateur Alexis Tincelin. Résultat : pas de menu imposé, on est libre de décider ce que l'on veut manger parmi les 250 recettes proposées. Et ce, en fonction du nombre de personnes et du style de plat : viande, poisson, volaille, pâtes, soupes, brunch... De plus, chaque semaine, une nouvelle recette, simple et rapide à réaliser, est mise en ligne.





Une fois que l'on a fait son choix, on découvre automatiquement la liste des courses qui va nous être livrée, avec les quantités exactes. Et si on a déjà des ingrédients prévus dans la recette, on peut les supprimer avant de passer commande. On évite ainsi les doublons et les gaspillages. Tous les produits sont livrés directement depuis le marché de Rungis, et c'est vrai que la fraîcheur est au rendez-vous. Sachez également que presque toutes les courses peuvent être faites, boissons et desserts, pour compléter ses menus et même… des produits d’entretien 100% bio.