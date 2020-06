Soldes décalés au 15 juillet : "Il fallait une date mais nous regrettons qu'elle soit tardive"

Après deux mois d'hésitations, l'annonce était très attendue. Les soldes d'été sont finalement décalés de trois semaines. Ils débuteront ainsi le 15 juillet (et non plus le 24 juin comme cela avait initialement été prévu bien avant la crise sanitaire) et dureront quatre semaines, a précisé le ministre de l'Economie Bruno le Maire au micro de RTL ce mardi 2 juin.

Certaines fédérations, jointes ce mardi par LCI, auraient cependant souhaité que ces soldes arrivent plus vite. "Nous souhaitions un démarrage des soldes le plus tôt possible dans le mois de juillet. Nous regrettons certes de ne pas pouvoir les démarrer avant mais il était important d'avoir une date. Il fallait en effet que la décision soit prise afin d'apporter de la clarté aux entreprises. Nous prenons donc acte de la décision du gouvernement et nous espérons que d'ici là le trafic en magasins aura repris de manière plus normale", assure Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du Commerce.