De la naissance à 36 mois, combien vous coûte vraiment votre bébé ?

Ces presque 500 euros mensuels rassemblent des frais de différentes natures. Dans le détail, le coût de la garde (crèche, assistance maternelle...) est de loin le plus important avec 252 euros par mois. L'alimentation, évaluée pour sa part à 83 euros par mois, est le deuxième poste de dépenses. L'achat de l'équipement (poussette, lit par exemple) représente ensuite 54 euros. La kyrielle de bodys, pyjamas, salopettes et autres vêtements accapare quant à elle un budget estimé à 51 euros. Une somme identique est destinée aux couches et autres produits d'hygiène et de bien-être.





Ces dépenses qui pèsent lourdement dans le budget de la plupart des familles nécessitent des "arbitrages de consommation et un ajustement du mode de vie", souligne l'étude. Ce qui n'est pas essentiel est ainsi réduit, voire supprimé, parfois pour des raisons pratiques ou de fatigue autant que financières. Par exemple, 73% des jeunes parents disent s'autoriser moins de sorties (dîners au restaurant, séances de cinéma, soirées...), 59% diminuent leurs loisirs et 45% leurs week-ends ou leurs voyages.