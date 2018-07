De plus en plus de personnes privilégient les produits locaux

Même s'ils sont un peu plus chers que les produits importés, les produits locaux sont de plus en plus appréciés par les consommateurs. Très soucieux de la traçabilité des marchandises, ces derniers préfèrent acheter ceux provenant de l'Hexagone. Une exigence qui fait le bonheur des producteurs qui arrivent à vendre leurs marchandises au juste prix.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.