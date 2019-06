Déclaration de revenus : pourquoi Impots.gouv.fr est tombé en rade

Alors qu'il restait ce mardi matin, selon les estimations du gouvernement, "à peu près 5,6 millions de foyers fiscaux" (sur environ 38 millions au total) qui n'avaient pas encore effectué leur déclaration, il faut espérer que le même bug ne se reproduise pas dans la dernière ligne droite. Le phénomène était pourtant prévisible, regrette le représentant de Solidaires Finances publiques, pointant un possible "léger manque d'anticipation" des pouvoirs publics. "Depuis que la télédéclaration existe (2006), on sait que les derniers jours qui précèdent la date limite, on a un pic, un flux" de connexions, rappelle Vincent Drezet.





Sans oublier que cette année, à quelques rares exceptions près, pour la première fois, l'ensemble des contribuables devait déclarer sur Internet. Si ce n'est pas déjà fait, ne cherchez donc pas à tous déclarer jeudi soir.