Déclaration de revenus : le palmarès des niches fiscales que vous ne réclamez pas

Lorsqu'ils déclarent leur revenus, 84% des 38 millions de foyers fiscaux gardent l'option par défaut qui leur fait bénéficier d'un abattement forfaitaire de 10% pour leur frais professionnels. Or, selon les estimations de TacoTax, 20% des foyers fiscaux gagneraient en moyenne 420 euros en déclarant leurs frais réels, notamment lorsque le lieu de travail est situé à plus de 20 km du domicile et que le trajet est réalisé en voiture.





> Total de réduction non réclamé : 700 millions d'euros