Déclaration de revenus : comment limiter la casse si vous avez laissé passer la date limite ?

Le fisc ne peut être plus clair : "Un dépôt tardif de la déclaration de revenu entraîne l'application de la pénalité de retard sur le montant de l'impôt dû", nous rappelle-t-il. La majoration est graduelle, indique Bercy sur son site : plus vous vous obstinerez à ne pas accomplir cette tâche, plus la sanction sera importante :





• 10% pour un petit retard, rattrapé à votre initiative avant de recevoir une mise en demeure

• 20% si vous réglez la situation dans les 30 jours suivant la mise en demeure

• 40% si vous n'avez toujours rien rempli dans les 30 jours suivant la réception de la mise en demeure

• 80% si vous cachez volontairement une activité (travail non déclaré par exemple) et sans même que l'administration n'ait à vous envoyer une mise en demeure.





A noter que, en cas de besoin, le formulaire vierge de déclaration de revenus 2018 (déclaration principale n°2042) est téléchargeable ici sur le site des impôts.