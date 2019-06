Déclaration de revenus : la date limite approche, à qui vous adresser pour bien la remplir ?

Et que les plus anxieux se rassurent. L'erreur est permise, surtout en ligne. Déclarer ses revenus via le site ou l'application mobile des impôts donne en effet le droit de corriger autant de fois que nécessaire les éléments inscrits, tant que la date limite n'est pas passée.





Puis, une fois l'avis de revenu reçu, les contribuables ont de nouveau la possibilité d'effectuer des rectifications après-coup dans la rubrique intitulée "Corriger ma déclaration en ligne de 2019", qui sera accessible sur le site des impôts à partir d'une date qui n'a pas encore été précisément communiquée mais qui tournera autour du 31 juillet.