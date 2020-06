Déclaration de revenus : ce que les familles ne doivent pas oublier pour bénéficier d'avantages fiscaux

L'échéance pour remplir votre déclaration de revenu en ligne approche (4, 8 ou 11 juin selon les départements). Si vous avez des enfants, même majeurs, n'oubliez pas de mentionner certaines dépenses donnant droit à des déductions, réductions ou crédits d'impôt. A noter que la déduction d'impôt permet de faire baisser le montant de vos revenus imposables et, donc, indirectement de votre impôt. La réduction d'impôt est quant à elle directement soustraite du montant de votre impôt à payer (mais si elle est supérieure, vous perdez tout simplement la différence). Le crédit d'impôt va un cran plus loin que la réduction d'impôt car s'il est plus élevé que votre impôt, vous n'aurez rien à payer et recevrez même un versement de la part du fisc.

Voici les principaux avantages fiscaux dont vous êtes susceptibles de bénéficier.