Déclaration de revenus : l'échéance repoussée pour la troisième série de départements

Pour les autres, la date limite pour déclarer dépendait du département de la résidence principale. Les départements 01 à 19 et les Français de l'étranger devaient le faire au plus tard le mardi 21 mai. Ceux portant les numéros 20 à 49, le mardi 28 mai. Et, der des der, la série de départements 50 à 976 est soumise à une échéance fixée au mardi 6 juin, après que le site impots.gouv.fr ait connu des difficultés, lundi 3 juin au soir, face à l'afflux de connexions.