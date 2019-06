Déclaration de revenus : doit-on craindre une nouvelle panne ?

Dans la nuit du 3 juin 2019, le site pour faire sa déclaration d'impôts en ligne était momentanément en maintenance. En raison du nombre de personnes qui s'étaient connecté, celui-ci était tombé en panne. Des millions de contribuables ont quand même tenté, en vain, de remplir leur déclaration. Les informaticiens ont déjà résolu le problème et le site est fonctionnel à présent. Mais que s'est-il passé ? Le site va-t-il tenir ?



