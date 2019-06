Déclaration de revenus en ligne : dernière ligne droite

File d'attente à rallonge par endroits, horaire d'ouverture prolongée, c'est la dernière ligne droite dans les départements numérotés de 50 à 976. Il ne reste plus qu'une trentaine d'heures aux contribuables pour faire leur déclaration de revenus. Après cela, il sera trop tard. Alors, l'inquiétude monte et les questions affluent. Le fait que 2018 soit une année blanche a plongé davantage de nombreux contribuables dans le doute.



