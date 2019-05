Déclaration de revenus : l'échéance approche, à qui vous adresser pour bien la remplir ?

IMPÔTS - Certains points de votre déclaration de revenus -à renvoyer en ligne au plus tard entre le 21 mai et le 4 juin selon votre département- sont flous ? Vous pouvez bien sûr demander leur aide aux agents du fisc joignables par messagerie et téléphone. Mais aussi appeler ou rencontrer les experts-comptables du 16 au 22 mai ou encore passer par des plateformes spécialisées telles que TacoTax.