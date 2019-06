Déclaration de revenus : le "montant de votre impôt" est de 0 euro, ne vous emballez pas trop vite

ILLUSION - En raison de l'arrivée du prélèvement à la source, l'impôt sur les revenus courants de 2018 (et qui aurait dû être payé en 2019) est effacé. Pour autant, les contribuables imposables paient bel et bien des impôts en 2019. On vous explique tout, alors que la date limite pour renvoyer votre déclaration est fixée à ce mardi 4 juin pour le dernier tiers des départements.