Déclaration de revenus : les contribuables appellent à l'aide

Faire sa déclaration de revenus sur Internet serait un jeu d'enfant. Pourtant, l'Ordre des experts-comptables à Paris a été submergé d'appels. Cette année, l'opération "Allô-Impôt" de conseils bénévoles a reçu deux fois plus de demandes d'éclaircissement de contribuables désorientés, notamment sur les crédits d'impôts.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.