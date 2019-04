Déclaration de revenus : découvrez déjà le montant de votre impôt grâce au simulateur officiel du fisc

Vous pensiez ne plus à avoir à vous embarrasser avec elle ? Erreur. Même si le prélèvement à la source est entré en vigueur en janvier dernier, la déclaration annuelle de revenus à effectuer au printemps est toujours bel et bien là, au moins cette année. Et comme chaque année en avril, elle arrive petit à petit chez vous. Selon votre département, vous devrez l’avoir remplie en ligne au plus tard le 4 juin.





Et si vous vous demandez quel sera le montant de votre impôt –et donc le taux du prélèvement à la source qui en découlera à partir de septembre prochain sur votre salaire- vous pouvez d’ores et déjà effectuer une simulation avec le calculateur officiel du gouvernement. Il vous suffit de cliquer ici pour y accéder.