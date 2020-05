Déconfinement : ces produits qui se multiplient dans les caddies des Français

Bières, vins, alcool fort ont fait leur grand retour dans les caddies des Français. Au passage à la caisse, on observe plus de 20% de vente par rapport à la même période, en 2019. Quels sont les produits achetés en ce début de déconfinement ? Dans les rayons de produits surgelés, les glaces ont gagné en popularité. Les rayons des surgelés ont également du succès. Déjà plébiscitées pendant le confinement pour leur côté pratique, les glaces ont la cote. Sans oublier les rayons pour un barbecue réussi. Bars et restaurants étant fermés, nombreux sont les Français à se retrouver pour un déjeuner ou un dîner en plein air. Car après deux mois de restrictions, nombreux sont ceux qui ont envie de se faire plaisir

Et il n'y a pas que l'alimentaire qui fait fureur. Les consommateurs se bousculent dans les rayons de l'électroménager. Le produit phare ? Les imprimantes. Une donnée qui n'a rien d'étonnant, compte tenu du fait que beaucoup d'entreprises continuent à pratiquer le télétravail. Mais aussi des frigos et des laves-linge. "Tous nos achats ont été repoussés donc là on en profite", explique un client, aux caméras du JT de TF1.