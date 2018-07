Pur jus, concentré, en nectar... Mais que contient réellement un verre de jus d'orange ?

Presque comme des cépages, les jus d'orange sont mélangés dans ces cuves pour créer des recettes. Sur le marché, il en existe des centaines, alors comment faire son choix ? Tout dépend déjà du consommateur, certains le préfèrent acide, comme la majorité des adultes. Les enfants iront naturellement vers des produits plus doux, voire sucrés. L'appellation "pur jus" est réservée au jus contenant uniquement des fruits pressés sans aucun additif. Le jus à base de concentré, lui, contient aussi du pur jus, mais l'eau lui est retirée pour que celui-ci soit conservé plus longtemps. Pour le nectar, on part d'un jus déjà concentré, auquel on va rajouter des additifs, du sucre ou encore des édulcorants et enfin de l'eau.





Il existe aussi une différence de prix, environ 50 centimes au litre entre le pur jus et le concentré tandis qu'entre un concentré et un nectar, cela avoisine les 30 centimes au litre. Le nectar est donc le plus accessible. Plus cher, le pur jus est pourtant le plus consommé par les Français. Mais ces trois recettes apportent-elles les mêmes valeurs nutritionnelles ? Peu importe le type de jus. Dans chaque verre vous retrouvez l'équivalent de quatre morceaux de sucre.