Déçus par vos cadeaux de Noël ? Voici comment et où les proposer à la location

Le Père Noël ne vise pas toujours juste. Ces quelques cadeaux qui finiront par prendre la poussière au fond d'un placard peuvent avoir une autre destinée... qui peut s'avérer lucrative. Il s'agit de proposer à la location ces objets que vous utiliserez de façon très occasionnelle, voire jamais. Une alternative à la revente entre particuliers qui devrait quant à elle battre son plein cet hiver (eBay attendait en tout cas 3 millions de nouvelles annonces dans les 10 jours après Noël, selon une étude Kantar TNS publiée le 17 décembre).





La location présente en effet le double avantage de garder la possibilité d'utiliser l'objet et d'en tirer un profit financier. Les bons acteurs tiraillés entre l'appât du gain et le refus de vexer leur tante adorée pourront ainsi régulièrement lui montrer ce magnifique présent qu'elle leur a offert. Quelles que soient vos motivations, sachez que les appareils high-tech, le petit électroménager, les outils, le matériel de sport (de ski notamment, c'est de saison), et, d'une façon générale, tous les articles qui s'utilisent ponctuellement auront tout particulièrement leur place sur les plateformes de location.