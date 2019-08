Démarchage téléphonique abusif : les centres d'appel à l'étranger ne pourront plus vous faire leur numéro

La seconde "interdit, pour les systèmes automatisés émettant plus d’appels ou de messages qu’ils n’en reçoivent, d’utiliser des numéros géographiques (01, 02, 03, 04 ou 05), mobiles (06 ou 07) ou polyvalents (09) comme identifiant d’appelant". A noter que cette interdiction - qui vise en fait les messages vocaux pré-enregistrés - s'applique dès ce jeudi pour les 06 et 07 mais, seulement à partir du 1er janvier 2021 pour les 01 à 05 et 09. La raison de cette attente supplémentaire : un retard technique des programmes de blocage des appels en question.