Démarchage téléphonique abusif : les sanctions durcies

La fin d'un "fléau" ? Les parlementaires ont trouvé un accord pour durcir la loi en matière de démarchage téléphonique. Les amendes administratives pourront atteindre 75.000 euros pour les personnes physiques et 375.000 euros pour les entreprises, contre 3.000 et 15.000 euros actuellement. Dans le secteur de la rénovation énergétique, le texte interdit toute forme de démarchage téléphonique (hors contrat en cours). La loi prévoit aussi une meilleure information des ménages sur la liste gratuite d’opposition au démarchage téléphonique. Un décret précisera par la suite "les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu".