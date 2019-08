Déménagement : quels papiers doit-on obligatoirement changer pour la voiture ?

Les deux fichiers (permis de conduire et certificat d’immatriculation) sont distincts, il est parfaitement possible de recevoir un avis de contravention à une adresse et un courrier informant d’une décision de retrait de points à une autre. Bien sûr, il est possible pour un conducteur de faire valoir l’irrégularité de la notification d’une décision envoyée à une mauvaise adresse (on pense, par exemple, à une invalidation de permis de conduire envoyée en courrier recommandé à une très ancienne adresse et sur lequel le facteur aura apposé une mention "N’habite pas à l’adresse indiquée (NPAI) mais cette argumentation même si elle prospérait ne lui permettra pas de remonter dans le temps pour suivre deux ou trois stages de récupération de points.