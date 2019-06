Déménager seul ou avec un professionnel : nous avons demandé des devis pour connaître les vrais prix

La plupart des 8 millions de Français qui envisagent de déménager cette année le feront entre juin et septembre. Une étape parfois vécue avec appréhension, notamment à cause de la facture. L'ensemble des dépenses liées à un déménagement est en effet estimé à 4.782 euros par les Français, indique un sondage réalisé en mars par CSA Research pour Cofidis. A ce prix, non seulement la réalisation de petites réparations, peinture, ménage mais aussi l'achat de meubles pour le nouveau bien souvent plus grand, les petits travaux et la décoration sont heureusement compris.





Le seul coût du déménagement est quant à lui estimé à 527 euros. Une moyenne qui varie énormément en fonction du volume d'objets, de la distance et surtout du fait que l’intéressé mette la main (ou plutôt les bras) à la pâte ou fasse appel à une entreprise spécialisée. Un confort que seuls 24% des Français disent s'offrir, toujours selon cette enquête.