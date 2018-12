Dépenses et remboursements : ce qui change (ou pas) pour votre portefeuille au 1er janvier

Les changements susceptibles d'affecter votre portefeuille dès janvier 2019 sont moins nombreux que prévu. Le mouvement social des Gilets jaunes a en effet poussé l’exécutif à améliorer certaines aides et à supprimer certaines hausses. Cela n'empêche pas cependant, par exemple, le timbre de monter en flèche mais permet au moins de voir le chèque énergie augmenter et toucher un plus large public.





LCI fait le point sur les bonnes et les mauvaises nouvelles pour votre budget en ce début d'année. Tour d'horizon.