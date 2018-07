Dernier jour pour Autolib' à Paris : qui pour remplacer Bolloré ?

Deux constructeurs sont sur les rangs pour reprendre ce marché. Renault a d’ores et déjà annoncé, par la voie de son directeur adjoint (qui n’est autre que Thierry Bolloré, un cousin éloigné du patron du groupe dirigé par Vincent Bolloré), son intention de déployer en septembre son service de mobilité électrique. Le constructeur compte proposer de front un service de voitures avec chauffeur (VTC) baptisé Marcel et un service d’autopartage appelé Renault Mobility.





La marque au losange a précisé, lors de la présentation de son offre à la Mairie de Paris dont nos confrères du Monde ont rendu compte, qu’elle proposerait “deux formules”: une offre de “free floating” (sans station) permettant aux utilisateurs de prendre une voiture et la garer où ils souhaitent dans un périmètre donné et une offre “d’autopartage en boucle” contraignant le client à reconduire son véhicule où il l’a pris. 2000 véhicules doivent être déployés d’ici à fin 2019.





PSA pourrait également investir les rues de la capitale avec son propre service. Le constructeur automobile promet de déployer dans un premier temps 500 véhicules électriques d’ici à fin 2018. La marque au lion comme celle au losange ne seraient alors pas novice en la matière car elles ont toutes deux lancé une offre d’autopartage à Madrid.





Sans oublier le loueur Ada qui souhaite, pour sa part, expérimenter dès cet été dans les 11e et 12 arrondissements parisiens une offre d’une cinquantaine de véhicules à moteurs électriques et thermiques. Et la plateforme de location de voitures entre particuliers Drivy qui a aussi fait part de sa volonté de déployer 500 véhicules électriques dans la capitale d’ici à fin 2019.