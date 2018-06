Des communes bretonnes se mettent à l'autoconsommation photovoltaïque

Produire et consommer directement son électricité, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation photovoltaïque. Dans quelques communes bretonnes, on s'essaie déjà à l'électricité verte. A Trémuson, dans les Côtes-d'Armor, une centrale électrique de 384 panneaux solaires alimente une grande surface. Actuellement, cette installation couvre 12% des besoins énergétiques de l'établissement, ce qui fait une économie de 10 000 euros par an. A Pénéstin dans le Morbihan, on retrouve des panneaux solaires un peu partout, du toit de la mairie jusqu'à la salle des fêtes. Cette électricité verte est vendue aux entreprises pour moins cher que celle d'EDF. Après les entreprises et les bâtiments municipaux, les habitants de la commune devraient en bénéficier dès 2019.



