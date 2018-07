Des entreprises proposent des alternatives au maillot officiel des Bleus

Depuis la victoire de l'Equipe de France de football au Mondial 2018, les maillots officiels à deux étoiles sont en rupture de stock. Une pénurie qui fait les affaires des autres fabricants. Dans une petite entreprise alsacienne, par exemple, les couturières produisent près de 60 maillots en une heure seulement. Un record de production jamais enregistré pour cet établissement. Le prix d'un maillot varie entre 32 euros et 39 euros.



