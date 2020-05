Des soldes le plus tôt possible pour écouler les nombreux invendus ?

Certains voudraient en effet retarder les soldes au maximum (la date du 19 août est réclamée par certains commerçants) pour vendre au prix fort le plus longtemps possible et ainsi préserver les marges. D'autres sont en revanche pressés de voir cette période de promotions estivales arriver afin d'attirer sans attendre les clients avec des prix cassés, et en définitive renflouer un peu leurs caisses bien vides depuis la crise du coronavirus.

C'est notamment la position défendue par la Fédération du commerce et de la distribution (FCD). "Après deux mois de fermeture quasi-totale, il est absolument nécessaire de pouvoir faire repartir le plus vite possible l’activité des commerces non-alimentaires. C’est pour cette raison que, dans leur immense majorité, les commerçants [NDLR : adhérents à la FCD] souhaitent le maintien des soldes soit à leur date initialement prévue, soit avec éventuellement un léger décalage d’une ou deux semaines", assure ce mercredi à LCI un porte-parole de cette fédération, qui regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution.

"Repousser les soldes n’aurait ainsi aucun sens économiquement (car on ne peut pas vendre la collection d’été quand l’automne arrive) et aggraverait encore un peu plus leur situation déjà très fragilisée", nous explique la FCD. En effet, "les nombreux produits d'entrée de saison qui n'ont pas pu être écoulés sont désormais dépassés à l'approche des très beaux jours", renchérit également auprès de LCI Yohann Petiot, directeur général de l’Alliance du Commerce, qui regroupe 450 enseignes d'habillement et chaussures, soit 27.000 boutiques.