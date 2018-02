Devenez collectionneur d'art en quelques clics

Si auparavant l'art était réservé à une certaine catégorie de population, ce n'est plus le cas actuellement. Il est maintenant possible d'acquérir des tableaux d'artistes pour quelques centaines d'euros. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur les sites des galeries d'art qui se font de plus en plus nombreuses. Parmi elles, on retrouve Artmajeur, l'une des plateformes françaises en la matière la plus en vogue en Europe. Le site répertorie près de deux millions d’œuvres d'art, et 122 000 artistes du monde entier, dont 20 000 sont Français. Chaque mois, environ 1 000 transactions sont réalisées.



