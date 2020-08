Disparition des distributeurs de billets : comment les petites communes s'adaptent-elles ?

En France, il y a un peu plus de 50.000 distributeurs automatiques de billets. Enfin, en France, il reste un peu plus de 50.000 distributeurs automatiques de billets, devrait-on plutôt écrire. En 2019, 2.135 (soit 4,1%, d'entre eux) ont en effet été supprimés, révèle un rapport récent de Bercy et de la Banque de France .

Provenchères-sur-Fave (Vosges) fait partie de ces villages qui ont été privés de leur tout dernier distributeur. C'était il y a un an et cela oblige depuis ses 900 habitants à effectuer un trajet d'au moins six kilomètres pour retirer de l'argent liquide. Un coup dur pour la quinzaine de commerçants de la commune. "Pour un jeu ou une baguette à un euro, je refuse la carte bancaire à certains clients. Nous avons en effet des frais sur le sans contact. Ces clients-là, ils n'achètent plus", déplore Valérie Colin.