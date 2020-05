Distanciation à bord des avions : vers une hausse du prix du billet de 50% ?

L'organisation indique avoir examiné les cas de 1100 passagers ayant été confirmés porteurs du Covid-19 après un voyage par avion. Selon elle, aucun cas de transmission n'a été constaté parmi plus de 100.000 personnes qui voyageaient avec eux, et seuls deux cas potentiels ont été détectés parmi les membres d'équipage.

Pour compléter le port du masque, l'Iata plaide pour un contrôle de la température, des procédures d'embarquement évitant les contacts, la limitation des déplacements pendant le vol, une restauration à bord "simplifiée" et des nettoyages plus fréquents et plus poussés des cabines.