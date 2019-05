Distributeurs de billets : les retraits auprès d'une banque concurrente bientôt plus chers ?

Les transactions par carte bancaire sont devenues une habitude de la vie quotidienne. Toutefois, les retraits auprès d'une banque concurrente occasionnent des frais aux utilisateurs, notamment à cause des commissions convenues entre les entités. Une commission qui pourrait augmenter et qui sera également facturée à la hausse auprès de la clientèle. Si rien n'est encore décidé, certains Français ont déjà leur avis sur cette éventualité.



