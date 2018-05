"C'est sportif !" : on a testé le cours de bricolage personnalisé pour réaliser une table basse à partir de palettes

À vrai dire, la tendance du Do It Yourself n'est pas nouvelle. Mieux, elle "s'intensifie" à en croire les acteurs du secteur. D'après une récente étude publiée par l'Observatoire du "Faire", près de 80% des Français sont engagés dans cette pratique. "Le bricolage (61%) est effectivement l'activité qui réunit le plus de répondants", d'après la directrice de l'Observatoire Société et Consommation (Obosco), Valérie Varlin, devant le jardinage (57%) et la cuisine (56%).





Mais les motivations de cette pratique ne sont pas seulement économiques. En réalisant un meuble soi-même, on est aussi dans quelque chose de "l'ordre de la réalisation de soi, de l'accomplissement personnel, de se réaliser en réalisant des choses", assure à LCI notre interlocutrice. Une grande bascule dans le rapport à la consommation : "La consommation est passée de l'avoir à l'être en passant par le faire". En d'autres termes, "on est passé d'une consommation d'accumulations et de masse à une consommation beaucoup plus personnalisée, individualisée". Vous l'aurez compris, en plus d'économiser de l'argent, on peut également éprouver une satisfaction personnelle à créer soi-même son mobilier !