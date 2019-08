Donations : bientôt moins taxées ?

Pendant la rencontre des entrepreneurs à Paris, Gérald Darmanin a affirmé qu'il est pour un allègement de la fiscalité sur les donations entre les parents encore vivants et leurs enfants. Selon lui, on a besoin de soutien à 30 ans pour se loger et pour entreprendre et non à 60 ans. Une annonce qui a été applaudie par les chefs d'entreprise présents à cet événement. En effet, dans le pays, la transmission de 100 000 euros peut coûter 5 000 euros, avec les divers frais comme les taxes, les frais de notaire... Des mesures pourraient ainsi être mises en place si la croissance le permet.



Ce samedi 31 août 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'instant éco", nous parle des donations qui pourraient bénéficier d'un allègement de la fiscalité. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/08/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.