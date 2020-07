Donations : un nouvel abattement de 100.000 euros pour construire ou rénover sa résidence

A noter que ce système n'est pas uniquement réservé aux particuliers construisant ou rénovant leur logement. Le même abattement est en effet prévu pour des dons finançant la création ou le développement d'une petite entreprise. Encore une fois sous certaines conditions : par exemple moins de 50 salariés, direction assurée par le donataire pendant au moins trois ans, nature de l'activité (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), création il y a moins de cinq ans.

Dans tous les cas, ce dispositif peut non seulement s'ajouter à l'abattement de 100.000 euros déjà en place lorsqu'un parent donne à un enfant (31.865 euros entre grand-parent et petit-enfant et 5.310 euros entre arrière-grand-parent et arrière-petit-enfant) mais aussi à l'exonération des dons familiaux en argent de 31.865 euros (avant les 80 ans du donateur). Autrement dit, si toutes les conditions sont remplies, le bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 231.865 euros exonérés de fiscalité de la part d'un parent.