Du jambon contaminé par des Listeria : Monoprix, Carrefour et Casino rappellent des lots

Cette bactérie se trouve en particulier dans la viande non cuite, les légumes crus, les laitages crus, donc des produits qui n'ont pas été chauffés ou cuits. Mais elle peut également se transmettre à des aliments déjà cuits mais qui ont été stockés dans un réfrigérateur où la bactérie peut avoir survécu.





Les symptômes ressemblent à ceux d’une grippe (fièvre, courbatures), voire d’une gastroentérite virale (malaise, diarrhée, maux de tête, courbatures) et apparaissent souvent dans les deux jours suivant la contamination. Les femmes enceintes doivent faire particulièrement attention : le risque d’attraper la listériose est 20 plus élevé que chez une personne adulte sans problème particulier. En effet, le tiers des cas de listériose surviennent chez la femme enceinte ou chez son bébé. Et les risques sont énormes : en début de grossesse, l'infection peut causer de fausse couche. En fin de grossesse, le risque est l'accouchement d'un enfant mort-né ou la mort du bébé dans les premiers jours de la vie.