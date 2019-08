Durée de cotisation pour la retraite : on vous explique le système du rachat de trimestres (et son coût)

Le montant du rachat dépend de l'âge au moment de l'opération (plus vous vieillissez, plus il est élevé), de l'ampleur de vos revenus sur les trois dernières années (plus ils sont importants, plus le rachat est cher) et de l'option choisie (le taux + durée est plus coûteux que le seul taux).





Le barème 2019 complet (et complexe) pour les salariés artisans et commerçants, est disponible sur le site de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse. << Cliquez ici pour y accéder >>





Deux exemples extrêmes :

• Vous avez 20 ans, vous gagnez 20.000 euros brut par an : le trimestre au titre du taux seul vous coûtera 1.055 euros.

• Vous avez 66 ans, vous gagnez 45.000 euros brut par an : le trimestre au titre du taux + la durée vous coûtera 6.015 euros.





Un troisième cas à mi chemin :

• Vous avez 40 ans, vous gagnez 35.000 euros brut par an : le trimestre (taux+durée) vous coûtera 3.857 euros.





Pour les fonctionnaires, il existe un simulateur en ligne. << Cliquez ici pour y accéder >>





A noter que cette dépense est déductible de votre impôt sur le revenu.