Durée légale de garantie : Amazon accusé de pratiques commerciales trompeuses

En effet, selon la loi française, les produits vendus neufs (en magasin ou en ligne) qui ne seraient pas conformes à la description, ou tomberaient en panne alors qu'ils ont été utilisés correctement, doivent être remplacés ou remboursés par le vendeur durant les deux premières années qui suivent l'achat.

Or, Amazon - outre son activité première de place de marché mettant en relation des vendeurs tiers et des acheteurs - assure dans certains cas un rôle de vendeur à part entière lorsqu'elle propose des produits de sa propre marque. Il s'agit par exemple de l'enceinte connectée Echo ou des produits de la gamme AmazonBasics. De même, des produits d'autres marques mais portant la mention "expédié et vendu par Amazon" font bel et bien de la plateforme un revendeur et non un simple intermédiaire.