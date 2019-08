E-chèque-vacances : pourquoi la SNCF ne les accepte-t-elle plus ?

Pour l'heure, il est cependant possible d'utiliser le chèque-vacances papier en gares et boutiques SNCF pour acheter ses billets. Il est aussi utilisable sur OUI.sncf en posant "une option" en ligne puis en se rendant au guichet pour procéder au règlement avec les coupons. A noter qu'il est possible de poser une option jusqu’à 48 heures avant le départ du train et uniquement pour un billet "échangeable et remboursable de TGV InOUI, Intercités, Thalys et Lyria", énumère la SNCF. L'option est à l'inverse exclue "sur les tarifs non échangeables et non remboursables, sur OUIGO, Eurostar, TER hors correspondance, animaux et pour les commandes comportant 7 à 9 passagers.





La situation devrait toutefois bientôt évoluer. L'ANCV annonce en effet à l'horizon 2020 un "chèque-vacances connect" qui viendra remplacer l'actuel e-chèque-vacances. Et "OUI.sncf travaillera bien entendu à intégrer ce moyen de paiement dans ses parcours d’achat dès qu’il sera disponible", nous assure-t-on.