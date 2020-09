Des fournitures pratiques et écolos, du pastel et du brillant... Les tendances de cette rentrée 2020

NOUVEAUTES - Des couleurs qui flashent pour des fournitures écolos et fonctionnelles, voilà le trio gagnant composant les cartables des petits écoliers, qui retrouvent leurs camarades ce mardi 1er septembre.

Quelles sont les nouveautés dans les cours de récré ? Cette année, les articles faisant la part belle à l'environnement ont toujours le vent en poupe. Ça tombe bien, les industriels se sont mis au diapason et proposent en cette rentrée toutes sortes d'innovations. La tendance est aussi à la couleur. De l'agenda jusqu'au cartable en passant par le classement (une catégorie généralement plus classique), ou encore les stylos, les coloris pastels ou brillants sont très en vogue. Par ailleurs, beaucoup d'efforts ont été faits par les fabricants pour développer plus de fonctionnalité et d'ergonomie (avec notamment des stylos ou compas adaptés aux gauchers) répondant ainsi aux besoins exprimés par les familles.

Côté budget, la Confédération syndicale des familles (CSF) a constaté une augmentation des coûts pour la rentrée 2020 de 6,2% par rapport à l'année précédente, en raison de divers facteurs, notamment l'envie de "vouloir effacer le mauvais souvenir du confinement" en faisant plaisir aux enfants avec des fournitures un peu plus onéreuses, ou la nécessité d'anticiper un éventuel reconfinement. L'association a en outre relevé une hausse significative cette année en CP (177,28 euros, +11,41%) et en 6e (407,68 euros, +12,83%), les parents investissant au moment des changements de niveau "car il s'agit d'un moment charnière et décisif pour leurs enfants".

Le cartable, la valeur sûre

41€, c'est le budget moyen consacré par les familles pour le cartable. C'est dire s'il demeure l'un des produits clés de la rentrée scolaire. En général, le choix se fait en concertation avec l'enfant qui aura l'embarras du choix cette année. • Chez Viquel, qui depuis 7 décennies fabrique des articles scolaires, vous aurez l'embarras du choix, avec notamment un sac à dos capuche, à la fois pratique et fonctionnel ; sa capuche intégrée permettant de ne pas être mouillé en cas d'averse. Prix : 40,32 €

• Pour les plus petits, la marque a décidé de miser sur les animaux et les créatures imaginaires, comme les licornes ou les sirènes. Et pour les parents nostalgiques, quoi de plus mignon que de retrouver l'iconique Snoopy en version sac à dos avec sa trousse intégrée, dont les coloris modernes séduiront aussi les enfants. Prix : 19,53 €.

• Du côté des ados, toujours férus d'originalité, la marque fait la part belle aux matières brillantes avec un sac à dos effet miroir, qui devrait faire bien des envieuses. Prix : 30,24 €.

L'agenda, pour être bien organisé... mais pas que

• Pour les collégiens, un bon agenda sert à s’organiser, mais aussi et surtout à montrer qui on est, ainsi qu’à noter toutes les idées qui passent par la tête ! Résultat, la praticité, c'est bien, mais les couleurs, les motifs et les formats sont aussi des paramètres qui entrent en ligne de compte dans le choix de leur futur complice du quotidien. Pour cette rentrée, Oxford présente de nouvelles collections d’agendas connectés à Scribzee - son application qui permet de scanner des noteset de les sauvegarder dans un cloud sécurisé et gratuit - avec notamment la gamme Season, totalement inédite dont les 4 couvertures correspondent à chaque saison. Avec sa spirale et ses stickers à coller, cet agenda sera à coup sûr le nouveau chouchou de la rentrée ! Prix : 10,50 €.

Une trousse résolument "verte"...

• Pour cette rentrée, les trousses seront résolument "vertes" tant les fabricants ont placé cette année l'environnement au coeur de leurs préoccupations. A l'image de Staedtler, une marque allemande à la pointe de l'innovation en matière d'écologie. Ainsi, ses crayons de couleur sont fabriqués en Wopex, un matériau innovant composé de fibres de bois, ce qui permet de les fabriquer en utilisant moins d'arbres. En plus, ils sont plus solides et écrivent plus longtemps. Prix : à partir de 2,80€ l'étui de 12.

• Saviez-vous que parmi les critères d'achat d'un stylo-feutre, 44% des Français optent pour une encre effaçable. Et dans ce domaine, la marque Pilot fait office de pionnière avec sa gamme Frixion, des feutres à encre thermosensible qui permettent d'écrire, d'effacer et de recommencer à l'infini. Désormais disponible avec une pointe fine (0,5 de diamètre), le FriXion Ball répond aux besoins des élèves en phase d’apprentissage et soucieux d’avoir une écriture soignée, avec un tracé plus fin et ultra-précis. Pour le plus grand plaisir des écoliers, 5 nouveaux coloris acidulés compose désormais sa gamme. Et pour ne rien gâter, le FriXion Ball est à présent fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé minimum. Prix : à l'unité, entre 1,39 € et 2,69 €.

... aux couleurs flashy ou pastel

* Le célèbre stylo Bic 4 Couleurs fête ses 50 ans et se pare de mille feux ! Depuis un demi-siècle, ce grand classique des trousses d’écolier n’a pas pris une ride et sa ligne intemporelle a résisté à toutes les modes. Pour fêter ce 50e anniversaire, il s’offre un relooking digne des fashion-victim. Ainsi, le stylo BIC 4 Couleurs Party se pare d’or, avec un corps à effet gouttes de rosée, tandis que le stylo BIC 4 Couleurs Messages est là pour célébrer les bons moments de la vie, ou laisser un message à son entourage. Prix : à partir de 2,65 €.

• Pour surfer sur la tendance colorée, Maped sort une gamme d'inspiration japonisante qui plaira à tous les fans de couleurs pastel avec des surligneurs Fluo'Peps qui permettent aux élèves de surligner, encadrer ou colorier en douceur tous types de documents grâce à leur pointe biseautée. En jaune, orange, rose, violet, bleu et vert. Prix : 1,79 € le pack de 2. Autre nouveauté : un duo taille-crayons/gomme. Tout comme les fameuses boîtes à repas japonaises, ce dernier se compose de deux compartiments qui renferment respectivement un taille-crayons deux trous, et une gomme sans PVC. En bleu, rose ou violet. Prix : 2,59 €.

... et fonctionnelle

• Maped a également décidé de réinventer le compas. C'est d'ailleurs le premier produit - et le seul pendant 50 ans - fabriqué par cette marque ! Cette année, il possède un boîtier de rangement doté d'une règle intégrée pour permettre aux enfants de réaliser toutes sortes de travaux. Un outil ergonomique et 2 en 1 qui ne prend pas de place dans la trousse ! Prix : 2,99 €.

Des classements sans efforts

• Pour cette rentrée, plus besoin de sortir son classeur de son cartable ! Viquel propose en effet un trieur vertical parfaitement adapté aux dimensions d'un sac à dos, ce qui permet d'avoir accès à ses cours sans efforts. De plus, ses 7 compartiments multicolores rendent les classements beaucoup plus fun. Il est aussi accompagné d'une planche d'étiquettes pour personnaliser ses onglets.

Rainbow Class, trieur 8 positions. Prix : 8,78 €.