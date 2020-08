L'allocation de rentrée scolaire versée demain : montant, éligibilité... ce qu'il faut savoir

COUP DE POUCE - Plus de trois millions de familles recevront à partir de mardi 18 août une allocation de rentrée scolaire pour chaque enfant, de 6 à 18 ans, scolarisé. Dans certains cas, il convient de fournir un certificat de scolarité ou une attestation sur l'honneur pour recevoir cette aide comprise entre 469 et 503 euros par enfant.

Son versement aura lieu mardi 18 août pour plus de trois millions de familles répondant aux critères. L'allocation de rentrée scolaire est en effet sur le point d'être versée, comme chaque année à la fin des vacances, par les caisses d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle est destinée à aider les foyers modestes à faire face aux dépenses occasionnées par cette période, telles que l'achat de fournitures ou de vêtements par exemple. L'âge des enfants scolarisés détermine le montant versé aux parents. A savoir : 469,97 euros entre 6 et 10 ans (ou plus jeune mais déjà inscrit au cours préparatoire) ; 490,39 euros entre 11 et 14 ans : 503,91 euros entre 15 et 18 ans. Qu'ils soient écoliers, collégiens, lycéens étudiants ou apprentis, ils doivent être nés entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 inclus (sauf pour une entrée précoce en CP). Pour rappel, tous ces montants ont été majorés cette année de 100 euros par enfant en raison de la crise liée au coronavirus.

Autre paramètre nécessaire pour toucher ce coup de pouce financier : ne pas dépasser un certain niveau de revenus en fonction de la composition familiale. Pour cette rentrée 2020, sont considérés le nombre d'enfant(s) à charge au 31 juillet 2020 et les ressources de l'année 2018 (d'il y a deux ans donc). Celles-ci ne doivent pas dépasser un maximum de 25.093 euros par an si la famille a un enfant à charge ; 30.884 euros pour deux ; 36.675 euros pour trois ; +5.791 euros par enfant supplémentaire. Si vos ressources dépassent de peu ces plafonds, vous recevrez quand même une aide financière, mais elle sera moindre. Son montant, diminué donc, est alors calculé en fonction de vos revenus.

Automatique seulement de 6 à 15 ans

Quant aux démarches, elles ne sont requises que si l'enfant à entre 16 et 18 ans (l'école n'étant plus obligatoire à cet âge) ou s'il entre tout jeune en CP (situation qui nécessite de prévenir la Caf et la MSA chargées de verser l'allocation). Concrètement, entre 16 et 18 ans, il suffit de déclarer sur l'honneur que l'enfant est scolarisé, sur le site ou l'application mobile de la Caf (ou de la MSA si vous en dépendez). Si l'enfant qui débute la primaire n'atteint son sixième anniversaire qu'après le 31 décembre 2020, il convient de fournir un certificat de scolarité. Les parents d'enfants de 6 à 15 ans n'ont en revanche aucune démarche à accomplir : dans ce cas, le versement est donc automatique.