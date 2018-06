Obsolescence programmée : faîtes réparer vos appareils défectueux !

C’est une pratique malheureusement très répandue et totalement à l’opposé de l’écologie. Depuis de nombreuses années, un certain nombre de constructeurs de petit et gros électroménagers ont pris la mauvaise habitude de programmer l’usure de leurs appareils. L’objectif de cette obsolescence programmée ? Réduire volontairement la durée de vie d’un objet pour accélérer l’achat d’un nouvel appareil. Conséquence : les consommateurs se débarrassent de plus en plus souvent de leurs appareils défectueux ; une attitude qui, automatiquement, multiplie les recyclages et pèse sur l’environnement.