Économie et finance : les 3 faits marquants de 2019

La guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis se joue à coups de droits de douane sur les importations du pays visé. Résultat : tous les échanges commerciaux mondiaux s’en trouvent chamboulés, la Chine s’est permise de dévaluer sa monnaie face au dollar, les marchés financiers ne savent plus où donner de la tête et les différentes places boursières ont vu la volatilité faire son grand retour, les annonces de Washington ou de Pékin donnant lieu à des hausses (en cas de bonnes nouvelles et espoir d’un accord) et des baisses (en cas de mauvaises nouvelles et sans espoir d’accord) soudaines.

Mais la guerre commerciale n’est qu’un signe de la rivalité sino-américaine qui se manifeste également par une compétition technologique féroce, où les phases de déploiement de la 5G et les avancées en matière d’intelligence artificielle sont cruciales. De fait, le grand gagnant de cette course technologique a de fortes chances d’asseoir sa suprématie et de mettre hors-jeu son adversaire.

