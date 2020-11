Ecowatt élargi à toute la France : comment échapper aux coupures d’électricité… tout en allégeant sa facture

"Si tout le monde se mobilise, on aura des actions significatives qui pourront éventuellement éviter des coupures d’électricité dans des périodes particulièrement tendues", souligne Maïté Jauréguy-Naudin, responsable du dispositif chez RTE.

Ecowatt est déjà en place depuis 2010 en Provence- Alpes-Côte d’Azur et en Bretagne. À l'époque, ces deux régions connaissaient en effet "de gros problèmes d'acheminement d'électricité en période de pics de consommation", rappelle France 3 PACA. Dans la famille André, en Bretagne, les gestes d’économie d’énergie ont fait baisser la facture d’électricité de 700 euros par an. Et pour cette famille, rien de contraignant à éteindre les ampoules, ni à débrancher le micro-ondes, le téléviseur, la cafetière et les rebrancher seulement en cas de besoin.

Les particuliers ne sont pas les seuls à profiter du dispositif Ecowatt : le gestionnaire du métro automatisé de Rennes par exemple applique aussi les éco-gestes. Pour faire baisser la consommation d’électricité, moins de trains circulent, et à vitesse réduite. Les faire passer de 80 à 60 km/h permet d’économiser l’équivalent de la consommation journalière de huit maisons. Même chose pour les escaliers mécaniques, qui peuvent fonctionner plus lentement. "Il vaut mieux fonctionner un petit peu moins vite, un petit peu moins bien, pour que l’ensemble de la Bretagne puisse continuer à fonctionner", fait remarquer Olivier Briend, responsable maintenance au sein du réseau de transport STAR.