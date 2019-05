Oui, les prix de l’électricité ont bien augmenté de 50% en dix ans

Pour quelle raison ? "La part des taxes et prélèvements dans le prix total de l’électricité en France atteint 35% en 2016, contre 26% en 2010", énonce l’Insee. Les impôts prélevés sur la consommation d’électricité ont en effet considérablement augmenté depuis les années 2000. Les auteurs de l'étude précisent à LCI qu'"entre 2009 et 2016, les prix de l'électricité ont augmenté, par an en moyenne, de 4 points de plus que ceux de la consommation des ménages." Un coup dur pour le pouvoir d'achat des Français.





Quatre prélèvements différents s’appliquent sur l’électricité : la Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE), la Contribution au service public d'électricité (CSPE) - qui a quintuplé entre 2009 et 2016 - la Contribution tarifaire d'acheminement électricité (CTA) et la TVA. Nous avions déjà passé au crible une facture EDF pour comprendre toutes ces taxes.